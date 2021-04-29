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Ліга чемпіонів: капітан "ПСЖ" розкрив причини поразки від "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

 • 15796 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Капітан французького "ПСЖ" Маркіньйос висловив надію на позитивний підсумок двоматчевого протистояння 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із "Манчестером Сіті" попри поразку у першому поєдинку (1:2). Слова захисника наводить сайт УЄФА, передає УНН.

Цитата:

На думку бразильця, його команді завадила агресивна гра суперника, а також те, що парижани були далеко від воріт "Містян".

"У другому таймі ми грали дуже далеко від чужих воріт. У нас не виходило просуватися вперед. "Сіті" діяв агресивніше. Ми повинні зіграти стабільніше в матчі-відповіді. Попереду ще 90 хвилин боротьби.

Якщо не будемо вірити в успіх, то не варто навіть їхати на матч-відповідь. Ми повинні бути воїнами в психологічному плані. Тільки тоді у нас з'явиться можливість пройти далі. Ми неповинні сумніватися. Треба попрацювати над собою і поліпшити слабкі сторони. Ми повинні перевернути хід протистояння. Треба проаналізувати гру, щоб зрозуміти, де виникли труднощі. У нас траплялися проблеми в інших матчах, але ми завжди знаходили рішення. На цьому рівні дрібниці багато що вирішують. Ми повинні мислити позитивно і зіграти матч-відповідь якнайкраще", - наголосив Маркіньйос.

Примітно, що у матчі з "Манчестер Сіті" саме Маркіньйос став автором голу у складі паризького колективу.

Доповнення

"ПСЖ" вперше з березня 2001 року програв матч Ліги чемпіонів, в якому вів у рахунку до перерви.

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