Результативний пас Зінченка допоміг “Манчестер Сіті” обіграти “ПСЖ”

Деталі

Доволі швидкий гол вдався парижанам у зустрічі. Рахунок був відкритий зусиллями Маркіньоса, яка реалізував навіс з кутового від Ді Марії. Ситуація після першої половини змінилася, коли на поле з’явився наш Олександр Зінченко (61). Де Брюйне з передачі Зінченка закрутив м’яч під дальню стійку, голкіпер Навас не очікував такого перебігу подій та не врятував власних партнерів по команді.

Останні 15 хвилин парижани догравали у меншості через грубий фол ззаду по ногам Гюндогана від Ідрісса Гуйе — 1:2.

Доповнення

Зінченко з’явився на полі на 61 хвилині у поєдинку з “ПСЖ” і дограв його до кінця.