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Результативный пас Зинченка помог "Манчестер Сити" обыграть "ПСЖ"

Результативный пас Зинченка помог "Манчестер Сити" обыграть "ПСЖ"

Киев  •  УНН

 • 14143 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Французский "ПСЖ" на "Парк де Пренс" принимал "Манчестер Сити" в рамках первого противостояния команд в 1/2 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

Детали

Довольно быстрый гол удался парижанам во встрече. Счет был открыт усилиями Маркиньоса, которая реализовал навес с углового от Ди Марии. Ситуация после первой половины изменилась, когда на поле появился наш Александр Зинченко (61). Где Брюйне по передаче Зинченко закрутил мяч под дальнюю штангу, голкипер Навас не ожидал такого хода событий и не спас своих партнеров по команде.

Последние 15 минут парижане доигрывали в меньшинстве из-за грубый фол сзади по ногам Гюндогана от Идрисса Гуйе — 1: 2.

Дополнение

Зинченко появился на поле на 61 минуте в поединке с “ПСЖ” и доиграл его до конца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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