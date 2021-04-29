Лига чемпионов: капитан "ПСЖ" раскрыл причины поражения от "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Капитан французского "ПСЖ" Маркиньос выразил надежду на положительный итог двухматчевого противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестером Сити", несмотря на поражение в первом поединке (1:2). Слова защитника приводит сайт УЕФА, передает УНН.
Цитата:
По мнению бразильца, его команде помешала агрессивная игра соперника, а также то, что парижане находились далеко от ворот "горожан".
"Во втором тайме мы играли очень далеко от чужих ворот. У нас не получалось продвигаться вперед. "Сити" действовал агрессивно. Мы должны сыграть стабильнее в ответном матче. Впереди еще 90 минут борьбы.
Если не будем верить в успех, то не стоит даже ехать на ответный матч. Мы должны быть воинами в психологическом плане. Только тогда у нас появится возможность пройти дальше. Мы не должны сомневаться. Надо поработать над собой и улучшить слабые стороны. Мы должны перевернуть ход противостояния. Надо проанализировать игру, чтобы понять, где возникли трудности. У нас случались проблемы в других матчах, но мы всегда находили решение. На этом уровне мелочи многое решают. Мы должны мыслить позитивно и сыграть ответный матч лучше", - отметил Маркиньос.
Примечательно, что в матче с "Манчестер Сити" именно Маркиньос стал автором гола в составе парижского коллектива.
Дополнение
"ПСЖ" впервые с марта 2001 года проиграл матч Лиги чемпионов, в котором вел в счете до перерыва.