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Тренер Люксембурга охарактеризовал Украину как суперкоманду

Тренер Люксембурга охарактеризовал Украину как суперкоманду

Киев  •  УНН

 • 56 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. После отборочного поединка к ЧЕ-2020 на "Арене Львов", в котором сборная Украины принимала команду Люксембурга, главный тренер гостей Люк Хольц поделился своими впечатлениями от игры на традиционной пресс-конференции. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Коуч гостей выразил надежду, что "желто-голубые" продолжат находиться во главе группы В.

"Сборная Украины показала великолепную игру. Соперник начал матч в высоком темпе, но со временем он стал медленнее. Наверное, из-за тяжелого поединок с Сербией. Надеюсь, что Украина будет оставаться лидером группы и в дальнейшем. Она - суперкоманда", - заявил Хольц.

Кроме того, он рассказал о разговоре с Андреем Шевченко после матча.

"Я не тот тренер, кто кричит в перерыве матча в раздевалке. Ничего особенного я своим футболистам не говорил. У нас абсолютное доверие друг к другу. Наш диалог после игры с Андреем Шевченко? Он спросил, почему мы постоянно создаем проблемы его команде", - подчеркнул коуч.

Напомним, что Люксембург остался с 4-мя очками, а Украина набрала 12.

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