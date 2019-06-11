Тренер Люксембурга охарактеризовал Украину как суперкоманду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. После отборочного поединка к ЧЕ-2020 на "Арене Львов", в котором сборная Украины принимала команду Люксембурга, главный тренер гостей Люк Хольц поделился своими впечатлениями от игры на традиционной пресс-конференции. Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Коуч гостей выразил надежду, что "желто-голубые" продолжат находиться во главе группы В.
"Сборная Украины показала великолепную игру. Соперник начал матч в высоком темпе, но со временем он стал медленнее. Наверное, из-за тяжелого поединок с Сербией. Надеюсь, что Украина будет оставаться лидером группы и в дальнейшем. Она - суперкоманда", - заявил Хольц.
Кроме того, он рассказал о разговоре с Андреем Шевченко после матча.
"Я не тот тренер, кто кричит в перерыве матча в раздевалке. Ничего особенного я своим футболистам не говорил. У нас абсолютное доверие друг к другу. Наш диалог после игры с Андреем Шевченко? Он спросил, почему мы постоянно создаем проблемы его команде", - подчеркнул коуч.
Напомним, что Люксембург остался с 4-мя очками, а Украина набрала 12.