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Тренер Люксембургу охарактеризував Україну суперкомандою

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Після відбіркового поєдинку до ЧЄ-2020 на "Арені Львів", в якому збірна України приймала команду Люксембургу, головний тренер гостей Люк Хольц поділився своїми враженнями від гри на традиційній прес-конференції. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Коуч гостей виразив надію, що "жовто-блакитні" продовжать перебувати на чолі групи В.

"Збірна України продемонструвала чудову гру. Суперник розпочав матч у високому темпі, але з часом він став повільнішим. Напевно, через важкий поєдинок із Сербією. Сподіваюся, що Україна залишатиметься лідером групи й надалі. Вона — суперкоманда", - заявив Хольц.

Крім того, він розповів про розмову з Андрієм Шевченко після матчу.

"Я не той тренер, що кричить у перерві матчу в роздягальні. Нічого особливого я своїм футболістам не казав. У нас абсолютна довіра один до одного. Наш діалог після гри з Андрієм Шевченком? Він спитав, чому ми постійно створюємо проблеми його команді", - підкреслив коуч.

Нагадаємо, що Люксембург залишився із 4-ма очками, а Україна набрала 12.

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