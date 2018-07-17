Тренер "Лейкерс" назвал украинца Михайлюка "хладнокровным убийцей"

После победы команды над “Детройтом” (101:78), в которой наш баскетболист набрал 19 очков, специалист сравнил его с уверенным “хладнокровным убийцей”.

“Михайлюк достаточно уверенно играет, как хладнокровный убийца. Он не говорит, а просто уверенно выполняет свою работу. Он уверенно ведет мяч, хорошо работает в атаке. Соперники вынуждены акцентировать на нем много внимания, поскольку он может атаковать из-за дуги. Также Михайлюк может расшатать соперника, сделать отличный кроссовер. В целом он хорошо выступает эти две недели”, — признался Саймон.

Напомним, что Михайлюк стал самым результативным игроком “Лейкерс” во встрече 1/4 финале Летней лиги НБА.