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Тренер "Лейкерс" назвав українця Михайлюка "холоднокровним убивцею"

Київ • УНН

 • 8684 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Головний наставник “Лос-Анджелес Лейкерс” у Літній лізі НБА — Майлз Саймон, високо оцінив рівень гри українського захисника Святослава Михайлюка, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Після перемоги команди над “Детройтом” (101:78), у якій наш баскетболіст набрав 19 очок, фахівець порівняв його з упевненим “холоднокровним убивцею”.

“Михайлюк досить впевнено грає, як холоднокровний вбивця. Він не говорить багато, а просто впевнено виконує свою роботу. Він впевнено веде м’яч, добре працює в атаці. Суперники вимушені акцентувати на ньому багато уваги, оскільки він може атакувати з-за дуги. Також Михайлюк може розхитати суперника, зробити відмінний кроссовер. Загалом він добре виступає ці два тижні”, — зізнався Саймон.

Нагадаємо, що Михайлюк став найрезультативнішим гравцем “Лейкерс” у зустрічі 1/4 фіналі Літньої ліги НБА.

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