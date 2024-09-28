Требовал «откаты» от поставщиков товаров: СБУ подтвердило задержание топ-менеджера НАЭК "Энергоатом" Скопича

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции директора по контрольно-ревизионной работе этого предприятия. По материалам дела, чиновник компании требовал "откаты" от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия. Как стало известно УНН из собственных источников речь о топ-менеджере НАЭК "Энергоатом" Александре Скопиче.

В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на "дань" в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт, - говорится в сообщении.

Детали

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс. грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Разоблачение проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним

Компания "Энергоатом" подтвердила задержание работника при получении неправомерной выгоды. Заявляется, что задержанный способствовал решению вопроса в другой компании, выступив посредником между подрядчиком и этой компанией.