Вимагав "відкати" від постачальників товарів: СБУ підтвердило затримання топменеджера НАЕК "Енергоатом" Скопича
Київ • УНН
Директора з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександра Скопича затримано за вимагання "відкатів" від постачальників. Він обіцяв прискорений розрахунок за контрактами в обмін на 15% "данини".
Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства. За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства. Як стало відомо УНН з власних джерел мова про топменеджера НАЕК "Енергоатом" Олександра Скопича.
У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на "данину" у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт,
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Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Викриття проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Нагадаємо
Компанія "Енергоатом" підтвердила затримання працівника під час отримання неправомірної вигоди. Заявляється, що затриманий сприяв вирішенню питання в іншій компанії, виступивши посередником між підрядником і цією компанією.