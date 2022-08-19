Нужно защитить себя: Дания инвестирует 5,5 млрд долларов в новые военные корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Дания рассчитывает инвестировать 40 миллиардов датских крон (5,47 миллиарда долларов) в новые военные корабли, поскольку как член НАТО стремится укрепить свою морскую безопасность после вторжения россии в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Twitter министра обороны.
Детали
Министр обороны Мортен Бодсков заявил, что в рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.
«В связи с нападением россии на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность снабжения», – сказал Бодсков.
Добавим
Дания обязалась постепенно увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году.
Et nyt maritimt erhvervseventyr tager form #dkpol pic.twitter.com/9bZqpSk8vm— Morten Bødskov (@mfMorten) August 19, 2022