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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нужно защитить себя: Дания инвестирует 5,5 млрд долларов в новые военные корабли

Киев • УНН

 • 162259 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Дания рассчитывает инвестировать 40 миллиардов датских крон (5,47 миллиарда долларов) в новые военные корабли, поскольку как член НАТО стремится укрепить свою морскую безопасность после вторжения россии в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Twitter министра обороны.

Нужно защитить себя: Дания инвестирует 5,5 млрд долларов в новые военные корабли

Детали

Министр обороны Мортен Бодсков заявил, что в рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.

«В связи с нападением россии на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность снабжения», – сказал Бодсков.

Добавим

Дания обязалась постепенно увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году.

Et nyt maritimt erhvervseventyr tager form #dkpol pic.twitter.com/9bZqpSk8vm

— Morten Bødskov (@mfMorten) August 19, 2022

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