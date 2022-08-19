Нужно защитить себя: Дания инвестирует 5,5 млрд долларов в новые военные корабли

Детали

Министр обороны Мортен Бодсков заявил, что в рамках инвестиций, которые должны быть осуществлены в течение следующих 20-25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны, направленное на разработку и строительство новых военных кораблей в Дании.

«В связи с нападением россии на Украину и новой ситуацией с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность снабжения», – сказал Бодсков.

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Дания обязалась постепенно увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году.

Et nyt maritimt erhvervseventyr tager form #dkpol pic.twitter.com/9bZqpSk8vm