Потрібно захистити себе: Данія інвестує 5,5 млрд доларів у нові військові кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Данія розраховує інвестувати 40 мільярдів данських крон (5,47 мільярда доларів) у нові військові кораблі, оскільки як член НАТО прагне зміцнити свою морську безпеку після вторгнення росії в Україну. Про це УНН пише з посиланням на Twitter міністра оборони.
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Міністр оборони Мортен Бодсков заявив, що в рамках інвестицій, які мають бути здійснені протягом наступних 20-25 років, було розпочато партнерство з морською промисловістю країни, спрямоване на розробку та будівництво нових військових кораблів у Данії.
«У зв'язку із нападом росії на Україну та новою ситуацією з безпекою в Європі як ніколи важливо, щоб Данія могла захистити себе. Вирішальну роль тут відіграє безпека постачання», - сказав Бодсков.
Додамо
Данія зобов'язалася поступово збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до 2033 року.
Et nyt maritimt erhvervseventyr tager form #dkpol pic.twitter.com/9bZqpSk8vm— Morten Bødskov (@mfMorten) August 19, 2022