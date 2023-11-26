Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий
Киев • УНН
Из-за сложных погодных условий перекрыта трасса Одесса-Рени, а на трассе М-05 Киев-Одесса введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств. Принимаются меры по безопасности дорожного движения и оказывается помощь, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Из-за непогоды в Одесской области движение по трассе Одесса-Рени перекрыто для всех видов транспорта из-за усиления непогоды. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.
Детали
Из-за усиления непогоды движение на автодороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) перекрыто для всех видов транспорта. Также введено ограничение в движении для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев - Одесса
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Отмечается, что информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.
Дополнение
В горсовете добавили, что полицейские Одесской области обеспечивают безопасность движения на скользких и заснеженных дорогах и помогают людям, которые попали в заносы и ДТП.
Напомним
В Одесской области из-за непогоды произошло несколько ДТП, в результате которых два человека получили ранения. В частности перевернулся грузовик и съехал в кювет рейсовый автобус. Спасатели активно работают над расчисткой дорог и оказанием помощи транспортным средствам.
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Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий
Из-за сложных погодных условий перекрыта трасса Одесса-Рени, а на трассе М-05 Киев-Одесса введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств. Принимаются меры по безопасности дорожного движения и оказывается помощь, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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