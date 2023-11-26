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Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 11:19  •  8592 просмотра

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Из-за сложных погодных условий перекрыта трасса Одесса-Рени, а на трассе М-05 Киев-Одесса введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств. Принимаются меры по безопасности дорожного движения и оказывается помощь, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Из-за непогоды в Одесской области движение по трассе Одесса-Рени перекрыто для всех видов транспорта из-за усиления непогоды. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.

Детали 

Из-за усиления непогоды движение на автодороге М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест) перекрыто для всех видов транспорта. Также введено ограничение в движении для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев - Одесса

- говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.

Дополнение 

В горсовете добавили, что полицейские Одесской области обеспечивают безопасность движения на скользких и заснеженных дорогах и помогают людям, которые попали в заносы и ДТП. 

Напомним

В Одесской области из-за непогоды произошло несколько ДТП, в результате которых два человека получили ранения. В частности перевернулся грузовик и съехал в кювет рейсовый автобус. Спасатели активно работают над расчисткой дорог и оказанием помощи транспортным средствам.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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