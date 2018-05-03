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Транзит российского газа в Европу в апреле сократился на 1,3%

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Транзит российского газа в страны Европы украинской газотранспортной системой в апреле 2018 составил 7,4 млрд куб. м, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Транзит российского газа в Европу в апреле сократился на 1,3%

"В апреле транзит газа в Европу был на уровне 7,4 млрд куб. м, тогда как за аналогичный период прошлого года было транспортировано 7,5 млрд куб. м", - сказал он.

Билявський также рассказал, что в апреле в подземные хранилища было закачано 0,5 млрд куб. м газа, что на том же уровне, как и в прошлом году.

Как сообщал УНН, транзит российского газа по территории Украины в январе-марте 2018 года уменьшился на 13,3% до 20,095 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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