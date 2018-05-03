Транзит російського газу до Європи у квітні скоротився на 1,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Транзит російського газу до країн Європи українською газотранспортною системою у квітні 2018 року становив 7,4 млрд куб. м, що на 1,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
"У квітні транзит газу в Європу був на рівні 7,4 млрд куб. м, тоді як за аналогічний період минулого року було транспортовано 7,5 млрд куб. м", - сказав він.
Білявський також розповів, що у квітні до підземних сховищ було закачано 0,5 млрд куб. м газу, що на тому ж рівні, як і торік.
Як повідомляв УНН, транзит російського газу територією України у січні-березні 2018 року зменшився на 13,3% до 20,095 млрд куб. м, відповідно до аналогічного періоду минулого року.