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Транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" пришлось приостановить из-за атаки беспилотников - Сийярто

Киев • УНН

 • 21463 просмотра

Украинский беспилотник вероятно атаковал измерительную станцию нефтепровода "Дружба", что привело к временной остановке поставок нефти в Венгрию. Ремонтные работы ведутся, возобновление транзита ожидается вечером.

Транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" пришлось приостановить из-за атаки беспилотников - Сийярто

Из-за атаки украинского беспилотника транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу Дружба была приостановлена, однако ремонтные работы уже ведутся, поэтому транзит может возобновиться позднее в этот же день. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на Ujszo.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, министр сообщил, что "война на Украине приобретает все более серьезный характер, поскольку ночью беспилотник нанес удар по одной из измерительных станций трубопровода Дружба, который имеет решающее значение для поставок нефти, в связи с чем транспортировку пришлось временно приостановить".

Он сообщил, что разговаривал по телефону с вице-премьером россии, курирующим вопросы энергетики, который сообщил, что транспортировка пока невозможна, но ремонтные работы уже ведутся, и если не произойдет ничего экстраординарного, транзит в направлении Венгрии может возобновиться ближе к вечеру или ранним вечером.

"Если эксплуатация нефтепровода "Дружба" станет невозможной, то поставки нефти в Венгрию и Словакию станут физически и практически невозможными", — предупредил он.

Петер Сийярто назвал неприемлемыми нападения на энергетическую инфраструктуру.

"Мы неоднократно излагали эту позицию в Брюсселе, и Европейская комиссия также дала гарантию, что не будет никаких атак на энергетическую инфраструктуру Венгрии". "К сожалению, это уже который раз нарушение гарантий Еврокомиссии", — подчеркнул он.

"Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", — сказал он.

Министр в конце концов объяснил, что Венгрия не виновата в войне, не несет за нее ответственности, до сих пор не участвовала в ней и не хочет в ней участвовать. "Энергоснабжение Венгрии — это вопрос суверенитета, и мы ожидаем, что все будут это уважать", — подчеркнул он.

"Очевидно, что мир необходим как можно скорее, потому что чем скорее наступит мир, тем скорее прекратятся эти атаки и тем скорее мы сможем сделать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию, полностью безопасной", — продолжил он.

"Именно поэтому мы надеемся, что миротворческие усилия президента Трампа увенчаются успехом на этой неделе", — добавил он.

Масштабная атака дронов заставила РФ перенаправить 83 самолета на запасные аэродромы11.03.2025, 15:48 • 28183 просмотра

Антонина Туманова

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