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Масштабная атака дронов заставила РФ перенаправить 83 самолета на запасные аэродромы

Киев • УНН

 • 28183 просмотра

Из-за атаки более 340 дронов аэропорты Московской области и прилегающих регионов не работали более 4 часов. Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы, пострадали производственные мощности НПЗ.

Масштабная атака дронов заставила РФ перенаправить 83 самолета на запасные аэродромы

Аэропорты Московской области, в частности Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также в Нижнем Новгороде и Ярославле были лишены возможности обслуживать рейсы. 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.

Передает УНН со ссылкой на российские СМИ и Минтранс РФ.

Из-за атаки беспилотников аэропорты Москвы и прилегающих регионов более четырех часов не принимали рейсы. 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы

- об этом говорится в официальных сообщениях в РФ, в частности передает Министерство транспорта России.

В РФ признали, что более 340 дронов атаковали российские регионы.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также авиаплощадки в Нижнем Новгороде и Ярославле в течение не менее 4 часов не принимали и не отправляли рейсы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в Орловской области РФ.

Дроны ГУР атаковали НПЗ в самарской области - источники10.03.25, 10:37 • 20715 просмотров

Игорь Тележников

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