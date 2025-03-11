Масштабная атака дронов заставила РФ перенаправить 83 самолета на запасные аэродромы
Киев • УНН
Из-за атаки более 340 дронов аэропорты Московской области и прилегающих регионов не работали более 4 часов. Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы, пострадали производственные мощности НПЗ.
Аэропорты Московской области, в частности Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также в Нижнем Новгороде и Ярославле были лишены возможности обслуживать рейсы. 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.
Передает УНН со ссылкой на российские СМИ и Минтранс РФ.
Из-за атаки беспилотников аэропорты Москвы и прилегающих регионов более четырех часов не принимали рейсы. 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы
В РФ признали, что более 340 дронов атаковали российские регионы.
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также авиаплощадки в Нижнем Новгороде и Ярославле в течение не менее 4 часов не принимали и не отправляли рейсы.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в Орловской области РФ.
Дроны ГУР атаковали НПЗ в самарской области - источники10.03.25, 10:37 • 20715 просмотров