Масштабна атака дронів змусила рф перенаправити 83 літаки на запасні аеродроми

Аеропорти московської області, зокрема шереметьєво, внуково, домодєдово, а також у нижньому новгороді і ярославлі були позбавлені можливості обслуговувати рейси. 83 літаки було перенаправлено на запасні аеродроми.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ та мінтранс рф.

Через атаку безпілотників аеропорти москви та прилеглих регіонів понад чотири години не приймали рейсів. 83 літаки було перенаправлено на запасні аеродроми