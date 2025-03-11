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Масштабна атака дронів змусила рф перенаправити 83 літаки на запасні аеродроми

Київ • УНН

 • 28184 перегляди

Через атаку понад 340 дронів аеропорти московської області та прилеглих регіонів не працювали більше 4 годин. Літаки були перенаправлені на запасні аеродроми, постраждали виробничі потужності НПЗ.

Масштабна атака дронів змусила рф перенаправити 83 літаки на запасні аеродроми

Аеропорти московської області, зокрема шереметьєво, внуково, домодєдово, а також у нижньому новгороді і ярославлі були позбавлені можливості обслуговувати рейси. 83 літаки було перенаправлено на запасні аеродроми.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ та мінтранс рф.

Через атаку безпілотників аеропорти москви та прилеглих регіонів понад чотири години не приймали рейсів. 83 літаки було перенаправлено на запасні аеродроми

- про це ідеться у офіційних повідомленнях в рф, зокрема передає міністерство транспорту росії.

У рф визнали, що понад 340 дронів атакували російські регіони.

Аеропорти шереметьєво, внуково, домодєдово, жуковський, а також авіамайданчики у нижньому новгороді та ярославлі упродовж щонайменш 4 годин не приймали та не відправляли рейси.

Нагадаємо

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