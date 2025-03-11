Генштаб підтвердив ураження вночі Московського НПЗ та вибухи у районі станції “Стальной конь” на орловщині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по виробничих потужностях Московського НПЗ та вибухи у районі станції "Стальной конь" в орловській області рф, пише УНН.

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"Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 11 березня завдали ураження по низці стратегічних об’єктів російської федерації, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині. Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область рф), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області - повідомили у Генштабі.

Із відкритих джерел, як вказано, "відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури".

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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