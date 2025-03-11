Генштаб подтвердил поражение ночью Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16986 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31956 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66502 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216037 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124000 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392817 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311677 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213988 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244341 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255188 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46749 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133468 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15298 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12805 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133488 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216037 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392817 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254997 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311677 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3734 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15308 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46763 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72351 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57415 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Генштаб подтвердил поражение ночью Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области

Киев • УНН

 • 21369 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф.

Генштаб подтвердил поражение ночью Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф, пишет УНН.

Детали

"Подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины, в взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов российской федерации, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города москва в дизеле и бензине. Также зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (орловская область рф), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в ленинградской области

- сообщили в Генштабе.

Из открытых источников, как указано, "известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры".

"Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии рф против Украины, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

россия заявляет о сбитии 337 украинских дронов за одну ночь: что известно11.03.25, 07:57 • 14966 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20