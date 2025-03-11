Генштаб подтвердил поражение ночью Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф, пишет УНН.

Детали

"Подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки МО Украины, в взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов российской федерации, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города москва в дизеле и бензине. Также зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (орловская область рф), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в ленинградской области