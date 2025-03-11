Транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" довелося призупинити через атаку безпілотників - Сійярто
Київ • УНН
Український безпілотник, ймовірно, атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба", що призвело до тимчасової зупинки постачання нафти в Угорщину. Ремонтні роботи тривають, відновлення транзиту очікується ввечері.
Через атаку українського безпілотника транспортування сирої нафти до Угорщини по трубопроводу Дружба було призупинено, однак ремонтні роботи вже ведуться, тому транзит може відновитися пізніше в цей же день. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Ujszo.
Згідно з заявою Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, міністр повідомив, що "війна в Україні набуває все більш серйозного характеру, оскільки вночі безпілотник завдав удару по одній з вимірювальних станцій трубопроводу Дружба, який має вирішальне значення для постачання нафти, у зв'язку з чим транспортування довелося тимчасово призупинити".
Він повідомив, що розмовляв по телефону з віце-прем'єром росії, який курирує питання енергетики, і той повідомив, що транспортування поки неможливе, але ремонтні роботи вже ведуться, і якщо не станеться нічого екстраординарного, транзит у напрямку Угорщини може відновитися ближче до вечора або раннього вечора.
"Якщо експлуатація нафтопроводу "Дружба" стане неможливою, то постачання нафти до Угорщини та Словаччини стануть фізично і практично неможливими", — попередив він.
Петер Сійярто назвав неприпустимими напади на енергетичну інфраструктуру.
"Ми неодноразово викладали цю позицію в Брюсселі, і Європейська комісія також дала гарантію, що не буде ніяких атак на енергетичну інфраструктуру Угорщини". "На жаль, це вже який раз порушення гарантій Єврокомісії", — підкреслив він.
"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, що веде в Угорщину", — сказав він.
Міністр врешті-решт пояснив, що Угорщина не винна у війні, не несе за неї відповідальності, досі не брала в ній участі і не хоче в ній брати участь. "Енергозабезпечення Угорщини — це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі це поважатимуть", — підкреслив він.
"Очевидно, що мир необхідний якнайшвидше, тому що чим швидше настане мир, тим швидше припиняться ці атаки і тим швидше ми зможемо зробити енергетичну інфраструктуру, що веде в Угорщину, повністю безпечною", — продовжив він.
"Саме тому ми сподіваємося, що миротворчі зусилля президента Трампа увінчаються успіхом на цьому тижні", — додав він.
Масштабна атака дронів змусила рф перенаправити 83 літаки на запасні аеродроми11.03.2025, 15:48 • 28184 перегляди