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Транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" довелося призупинити через атаку безпілотників - Сійярто

Київ • УНН

 • 21465 перегляди

Український безпілотник, ймовірно, атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба", що призвело до тимчасової зупинки постачання нафти в Угорщину. Ремонтні роботи тривають, відновлення транзиту очікується ввечері.

Транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" довелося призупинити через атаку безпілотників - Сійярто

Через атаку українського безпілотника транспортування сирої нафти до Угорщини по трубопроводу Дружба було призупинено, однак ремонтні роботи вже ведуться, тому транзит може відновитися пізніше в цей же день. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Ujszo.

Згідно з заявою Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, міністр повідомив, що "війна в Україні набуває все більш серйозного характеру, оскільки вночі безпілотник завдав удару по одній з вимірювальних станцій трубопроводу Дружба, який має вирішальне значення для постачання нафти, у зв'язку з чим транспортування довелося тимчасово призупинити".

Він повідомив, що розмовляв по телефону з віце-прем'єром росії, який курирує питання енергетики, і той повідомив, що транспортування поки неможливе, але ремонтні роботи вже ведуться, і якщо не станеться нічого екстраординарного, транзит у напрямку Угорщини може відновитися ближче до вечора або раннього вечора.

"Якщо експлуатація нафтопроводу "Дружба" стане неможливою, то постачання нафти до Угорщини та Словаччини стануть фізично і практично неможливими", — попередив він.

Петер Сійярто назвав неприпустимими напади на енергетичну інфраструктуру.

"Ми неодноразово викладали цю позицію в Брюсселі, і Європейська комісія також дала гарантію, що не буде ніяких атак на енергетичну інфраструктуру Угорщини". "На жаль, це вже який раз порушення гарантій Єврокомісії", — підкреслив він.

"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, що веде в Угорщину", — сказав він.

Міністр врешті-решт пояснив, що Угорщина не винна у війні, не несе за неї відповідальності, досі не брала в ній участі і не хоче в ній брати участь. "Енергозабезпечення Угорщини — це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі це поважатимуть", — підкреслив він.

"Очевидно, що мир необхідний якнайшвидше, тому що чим швидше настане мир, тим швидше припиняться ці атаки і тим швидше ми зможемо зробити енергетичну інфраструктуру, що веде в Угорщину, повністю безпечною", — продовжив він.

"Саме тому ми сподіваємося, що миротворчі зусилля президента Трампа увінчаються успіхом на цьому тижні", — додав він.

Масштабна атака дронів змусила рф перенаправити 83 літаки на запасні аеродроми11.03.2025, 15:48 • 28184 перегляди

Антоніна Туманова

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