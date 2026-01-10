Transparency International предупредила о крахе представительной демократии в Грузии в случае запрета оппозиционных партий

В случае успеха конституционного иска о запрете крупнейших оппозиционных партий, любые выборы в Грузии потеряют реальный смысл, а система представительной демократии окажется под угрозой краха. Об этом говорится в правовом заключении неправительственной организации Transparency International Georgia (TI Georgia), передает УНН.

Детали

В НПО считают, что жалоба, подготовленная правящей партией "Грузинская мечта", противоречит как позиции Конституционного суда относительно роли политических партий в обеспечении политического плюрализма, так и устоявшейся практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принципам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАПЕ) и рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Запрет политической партии допустим лишь как крайняя мера – исключительно в случаях, когда ее деятельность представляет непосредственную и реальную угрозу демократии и когда эту угрозу невозможно устранить другими, менее радикальными способами", – подчеркивают в TI Georgia.

Организация указывает, что иск основывается на выводах парламентской комиссии, которая расследовала предполагаемые преступления оппозиции, включая партию "Единое национальное движение" в период ее пребывания у власти. Однако, по оценке TI Georgia, этот отчет не имеет юридической силы и не может рассматриваться как доказательство.

В НПО утверждают, что комиссия была создана "Грузинской мечтой" с нарушением Конституции и парламентского регламента, поскольку представительство оппозиции в ней обеспечили за счет лояльных правящей партии политических сил.

Добавим

31 октября 2025 года "Грузинская мечта" обратилась в КС с требованием признать неконституционными "Единое национальное движение", "Коалицию за изменения" и "Сильную Грузию" – три наиболее популярные оппозиционные силы страны, которые последовательно критикуют действующую власть и отказываются от сотрудничества с ней.

Параллельно контролируемый "Грузинской мечтой" парламент принял закон, который предусматривает пожизненный запрет политической деятельности для членов партий, признанных неконституционными.

Кроме того, против ряда наиболее заметных оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Некоторым из них грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в помощи иностранному государству во "враждебной деятельности".