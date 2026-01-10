Transparency International предупредила о крахе представительной демократии в Грузии в случае запрета оппозиционных партий

$42.990.00
9 января, 20:32 • 14981 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 31324 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 30898 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 30925 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 25884 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 21494 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 15629 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13836 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 10081 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13629 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка9 января, 21:47 • 11055 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине9 января, 23:09 • 4974 просмотра
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 3070 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов04:40 • 4236 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 14070 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 20664 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 66663 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 94440 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 67454 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 89317 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 61966 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 64431 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 85608 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 103906 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 144385 просмотра
Transparency International предупредила о крахе представительной демократии в Грузии в случае запрета оппозиционных партий

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В НПО считают, что жалоба, подготовленная правящей партией "Грузинская мечта", противоречит как позиции Конституционного суда относительно роли политических партий в обеспечении политического плюрализма, так и устоявшейся практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принципам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАПС) и рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Transparency International предупредила о крахе представительной демократии в Грузии в случае запрета оппозиционных партий

В случае успеха конституционного иска о запрете крупнейших оппозиционных партий, любые выборы в Грузии потеряют реальный смысл, а система представительной демократии окажется под угрозой краха. Об этом говорится в правовом заключении неправительственной организации Transparency International Georgia (TI Georgia), передает УНН.

Детали

В НПО считают, что жалоба, подготовленная правящей партией "Грузинская мечта", противоречит как позиции Конституционного суда относительно роли политических партий в обеспечении политического плюрализма, так и устоявшейся практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принципам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАПЕ) и рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Запрет политической партии допустим лишь как крайняя мера – исключительно в случаях, когда ее деятельность представляет непосредственную и реальную угрозу демократии и когда эту угрозу невозможно устранить другими, менее радикальными способами", – подчеркивают в TI Georgia.

Организация указывает, что иск основывается на выводах парламентской комиссии, которая расследовала предполагаемые преступления оппозиции, включая партию "Единое национальное движение" в период ее пребывания у власти. Однако, по оценке TI Georgia, этот отчет не имеет юридической силы и не может рассматриваться как доказательство.

В НПО утверждают, что комиссия была создана "Грузинской мечтой" с нарушением Конституции и парламентского регламента, поскольку представительство оппозиции в ней обеспечили за счет лояльных правящей партии политических сил.

"Пять минут до диктатуры": Грузия быстро отворачивается от западного курса – Reuters18.11.25, 17:58 • 4307 просмотров

Добавим

31 октября 2025 года "Грузинская мечта" обратилась в КС с требованием признать неконституционными "Единое национальное движение", "Коалицию за изменения" и "Сильную Грузию" – три наиболее популярные оппозиционные силы страны, которые последовательно критикуют действующую власть и отказываются от сотрудничества с ней.

Параллельно контролируемый "Грузинской мечтой" парламент принял закон, который предусматривает пожизненный запрет политической деятельности для членов партий, признанных неконституционными.

Кроме того, против ряда наиболее заметных оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Некоторым из них грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в помощи иностранному государству во "враждебной деятельности".

Антонина Туманова

