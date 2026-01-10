Transparency International попередила про крах представницької демократії в Грузії у разі заборони опозиційних партій

$42.990.27
9 січня, 20:32 • 14894 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 31146 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 30777 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 30805 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 25788 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 21458 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15602 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13823 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10074 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13623 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 11055 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні9 січня, 23:09 • 4974 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 3070 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 4236 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 14070 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 20581 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 66579 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 94359 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 67389 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 89249 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Ентоні Албаніз
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Білий дім
Іран
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 61927 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 64400 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 85577 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 103879 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 144357 перегляди
Transparency International попередила про крах представницької демократії в Грузії у разі заборони опозиційних партій

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У НУО вважають, що скарга, підготовлена правлячою партією «Грузинська мрія», суперечить як позиції Конституційного суду щодо ролі політичних партій у забезпеченні політичного плюралізму, так і усталеній практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), принципам Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАПА) та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

Transparency International попередила про крах представницької демократії в Грузії у разі заборони опозиційних партій

У разі успіху конституційного позову про заборону найбільших опозиційних партій, будь-які вибори в Грузії втратять реальний зміст, а система представницької демократії опиниться під загрозою краху. Про це йдеться у правовому висновку неурядової організації Transparency International Georgia (TI Georgia), передає УНН.

Деталі

У НУО вважають, що скарга, підготовлена ​​правлячою партією "Грузинська мрія", суперечить як позиції Конституційного суду щодо ролі політичних партій у забезпеченні політичного плюралізму, так і усталеній практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), принципам Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАПА) та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Заборона політичної партії допустима лише як крайня міра – виключно у випадках, коли її діяльність становить безпосередню та реальну загрозу демократії і коли цю загрозу неможливо усунути іншими, менш радикальними способами", – наголошують у TI Georgia.

Організація вказує, що позов ґрунтується на висновках парламентської комісії, яка розслідувала ймовірні злочини опозиції, включаючи партію "Єдиний національний рух" у період її перебування при владі. Однак, за оцінкою TI Georgia, цей звіт не має юридичної сили та не може розглядатися як доказ.

У НУО стверджують, що комісію було створено "Грузинською мрією" з порушенням Конституції та парламентського регламенту, оскільки представництво опозиції в ній забезпечили за рахунок лояльних правлячої партії політичних сил.

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters18.11.25, 17:58 • 4307 переглядiв

Додамо

31 жовтня 2025 року "Грузинська мрія" звернулася до КС з вимогою визнати неконституційними "Єдиний національний рух", "Коаліцію за зміни" та "Сильну Грузію" – три найбільш популярні опозиційні сили країни, які послідовно критикують чинну владу та відмовляються від співпраці з нею.

Паралельно контрольований "Грузинською мрією" парламент ухвалив закон, який передбачає довічну заборону політичної діяльності для членів партій, визнаних неконституційними.

Крім того, проти низки найпомітніших опозиційних політиків порушили кримінальні справи. Декому з них загрожує до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у допомозі іноземній державі у "ворожій діяльності".

Антоніна Туманова

Новини Світу
Довічне позбавлення волі
Парламентська асамблея Ради Європи
Грузинська мрія
Грузія