Transparency International попередила про крах представницької демократії в Грузії у разі заборони опозиційних партій

У разі успіху конституційного позову про заборону найбільших опозиційних партій, будь-які вибори в Грузії втратять реальний зміст, а система представницької демократії опиниться під загрозою краху. Про це йдеться у правовому висновку неурядової організації Transparency International Georgia (TI Georgia), передає УНН.

Деталі

У НУО вважають, що скарга, підготовлена ​​правлячою партією "Грузинська мрія", суперечить як позиції Конституційного суду щодо ролі політичних партій у забезпеченні політичного плюралізму, так і усталеній практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), принципам Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАПА) та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Заборона політичної партії допустима лише як крайня міра – виключно у випадках, коли її діяльність становить безпосередню та реальну загрозу демократії і коли цю загрозу неможливо усунути іншими, менш радикальними способами", – наголошують у TI Georgia.

Організація вказує, що позов ґрунтується на висновках парламентської комісії, яка розслідувала ймовірні злочини опозиції, включаючи партію "Єдиний національний рух" у період її перебування при владі. Однак, за оцінкою TI Georgia, цей звіт не має юридичної сили та не може розглядатися як доказ.

У НУО стверджують, що комісію було створено "Грузинською мрією" з порушенням Конституції та парламентського регламенту, оскільки представництво опозиції в ній забезпечили за рахунок лояльних правлячої партії політичних сил.

Додамо

31 жовтня 2025 року "Грузинська мрія" звернулася до КС з вимогою визнати неконституційними "Єдиний національний рух", "Коаліцію за зміни" та "Сильну Грузію" – три найбільш популярні опозиційні сили країни, які послідовно критикують чинну владу та відмовляються від співпраці з нею.

Паралельно контрольований "Грузинською мрією" парламент ухвалив закон, який передбачає довічну заборону політичної діяльності для членів партій, визнаних неконституційними.

Крім того, проти низки найпомітніших опозиційних політиків порушили кримінальні справи. Декому з них загрожує до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у допомозі іноземній державі у "ворожій діяльності".