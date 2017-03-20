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Транш МВФ может быть отложен до конца марта - И. Луценко

Транш МВФ может быть отложен до конца марта - И. Луценко

Киев • УНН

 • 11236 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Выделение очередного транша Международного валютного фонда Украине может быть отложено до конца марта. Об этом сказала народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко после встречи с Президентом, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, на сколько может быть задержан транш МВФ, И. Луценко ответила: "Разговор шел о том, что может быть перенесено до конца марта".

В тот момент, по словам народного депутата, когда завершалась встреча, звонили с МВФ и премьер-министр ушел общаться с представителями Фонда. После чего, добавила она, Президент также присоединился к разговору с представителями МВФ.

Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.

Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ. В Минфине объяснили причины исчезновения вопрос транша Украине с повестки дня МВФ .

Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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