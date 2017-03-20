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Транш МВФ може бути відкладений до кінця березня – І.Луценко

Транш МВФ може бути відкладений до кінця березня – І.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Виділення чергового траншу Міжнародного валютного фонду України може бути відкладено до кінця березня. Про це сказала народний депутат України від БПП Ірина Луценко після зустрічі з Президентом, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання, на скільки може бути затриманий транш МВФ, І.Луценко відповіла: “Розмова йшла про те, що може бути перенесено до кінця березня”.

У той момент, за словами народного депутата, коли завершувалася зустріч, дзвонили з МВФ і Прем’єр-міністр пішов спілкуватися з представниками Фонду. Після чого, додала вона, Президент також приєднався до розмови з представниками МВФ.

Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.

Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.

Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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