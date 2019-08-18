Трансфер Коноплянки в "Бешикташ" попал под угрозу срыва - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Переход футболиста сборной Украины с "Шальке" в турецкий "Бешикташ" оказался под вопросом. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист "Sky Sport Deutschland" Дирк Шларманн, сообщает УНН.
“Соглашение с „Бешикташем“ находится в шатком состоянии. Стороны не могут договориться по оплате”, — заявил Шларманн.
Ранее сообщалось, что “Черные орлы” предложил 2,5 млн. евро тремя частями в течение 6 месяцев. Однако “кобальтовых” данная сумма не устроила.
Примечательно, что чемпионаты Германии и Турции стартовали на этой неделе.
Напомним, что руководство “Шальке” подтвердило желание продать Коноплянку.