Трансфер Коноплянки в “Бешикташ” потрапив під загрозу зриву — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Перехід футболіста збірної України з "Шальке" в турецький "Бешикташ" опинився під питанням. Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті журналіст "Sky Sport Deutschland" Дірк Шларманн, повідомляє УНН.
"Угода з "Бешикташем" знаходиться в хиткому стані. Сторони не можуть домовитися по оплаті", - заявив Шларманн.
Раніше повідомлялося, що "Чорні орли" запропонував 2,5 млн. євро трьома частинами протягом 6 місяців. Однак "кобальтових" дана сума не влаштувала.
Примітно, що чемпіонати Німеччини і Туреччини стартували на цьому тижні.
Нагадаємо, що керівництво "Шальке" підтвердило бажання продати Коноплянку.