Трампа обвинили в изнасиловании

"Дональд Трамп напал на меня в раздевалке Bergdorf Goodman 23 года назад. Но он не один в списке ужасных людей в моей жизни", - пишет в своей публикации журналистка.

В подробном рассказе она поделилась деталями, как это было. По ее словам, Трампу в то время было около 50 лет, ей - 52. Он обратился к ней в магазине и попросил помочь подобрать подарок для своей леди. Джин знала на тот момент, что он магнат недвижимости.

Сначала речь шла о головных уборах, в частности, шляпе. Но потом Трамп предложил подобрать что-то из женского белья и заманил женщину в примерочную, где все и произошло.

Джин рассказала об этом двум своим близким друзьям, также журналистам. Первый уговаривал ее сообщить все полиции. "Он изнасиловал тебя. Иди в полицию Я пойду с тобой, мы будем вместе", - сказал он Джин Кэрролл.

Другая подруга, ведущая на телевидении из Нью-Йорка, отговорила ее от обращения в полицию. "Никому не говори. Забудь! У него 200 адвокатов. Он похоронит тебя", - посоветовала подруга. Женщина так и не обратилась в полицию.

Издание написало, что два десятилетия обе женщины - Джин и ее подруга - до сих пор четко помнят об инциденте и подтвердили детали журналу.

Между тем, сам президент Трамп уже отреагировал на публикацию. Он возразил заявлению Кэрролл, подчеркнув, что "никогда не встречался с этим человеком" и обвинил журналистку в попытке таким образом поднять продажи своей книги.

Напомним, женщина, обвинила Дональда Трампа в изнасиловании, отозвала свой иск.