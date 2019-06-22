Трампа обвинили в изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Журналистка и колумнистка одного из американских журналов Джин Кэрролл выпустила книгу, в которой призналась о том, что два десятка лет назад подверглась сексуальному насилию со стороны на то время бизнесмена Дональда Трампа. Отрывок из книги опубликован на страницах издания The Cut, сообщает УНН.
"Дональд Трамп напал на меня в раздевалке Bergdorf Goodman 23 года назад. Но он не один в списке ужасных людей в моей жизни", - пишет в своей публикации журналистка.
В подробном рассказе она поделилась деталями, как это было. По ее словам, Трампу в то время было около 50 лет, ей - 52. Он обратился к ней в магазине и попросил помочь подобрать подарок для своей леди. Джин знала на тот момент, что он магнат недвижимости.
Сначала речь шла о головных уборах, в частности, шляпе. Но потом Трамп предложил подобрать что-то из женского белья и заманил женщину в примерочную, где все и произошло.
Джин рассказала об этом двум своим близким друзьям, также журналистам. Первый уговаривал ее сообщить все полиции. "Он изнасиловал тебя. Иди в полицию Я пойду с тобой, мы будем вместе", - сказал он Джин Кэрролл.
Другая подруга, ведущая на телевидении из Нью-Йорка, отговорила ее от обращения в полицию. "Никому не говори. Забудь! У него 200 адвокатов. Он похоронит тебя", - посоветовала подруга. Женщина так и не обратилась в полицию.
Издание написало, что два десятилетия обе женщины - Джин и ее подруга - до сих пор четко помнят об инциденте и подтвердили детали журналу.
Между тем, сам президент Трамп уже отреагировал на публикацию. Он возразил заявлению Кэрролл, подчеркнув, что "никогда не встречался с этим человеком" и обвинил журналистку в попытке таким образом поднять продажи своей книги.
Напомним, женщина, обвинила Дональда Трампа в изнасиловании, отозвала свой иск.