Жінка, яка звинуватила Д.Трампа у зґвалтуванні, відкликала позов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Жінка, яка звинуватила кандидата на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа в зґвалтуванні, відкликала свій позов, передає УНН із посиланням на Politico.
Відповідно до позову, який жінка подала раніше під псевдонімом Джейн Доу, Д.Трамп разом з мільярдером Джоном Епштейном зґвалтував її на вечірці в 1994 році у віці 13 років.
За словами представників Дж.Доу, вона отримала низку погроз напередодні. У штабі Д.Трампа відкинули всі звинувачення, пов'язані з даною ситуацією.