Женщина, которая обвинила Д.Трамп в изнасиловании, отозвала иск

Согласно иску, который женщина подала ранее под псевдонимом Джейн Доу, Д.Трамп вместе с миллиардером Джоном Эпштейном изнасиловал ее на вечеринке в 1994 году в возрасте 13 лет.

По словам представителей Дж.Доу, она получила ряд угроз накануне. В штабе Д.Трамп отвергли все обвинения, связанные с данной ситуацией.