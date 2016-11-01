Женщина, которая обвинила Д.Трамп в изнасиловании, отозвала иск
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Женщина, которая обвинила кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в изнасиловании, отозвала свой иск, передает УНН со ссылкой на Politico.
Согласно иску, который женщина подала ранее под псевдонимом Джейн Доу, Д.Трамп вместе с миллиардером Джоном Эпштейном изнасиловал ее на вечеринке в 1994 году в возрасте 13 лет.
По словам представителей Дж.Доу, она получила ряд угроз накануне. В штабе Д.Трамп отвергли все обвинения, связанные с данной ситуацией.