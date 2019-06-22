Трампа звинуватили в зґвалтуванні

КИЇВ. 22 червня. УНН. Журналістка та колумністка одного з американських журналів Джин Керрол випустила книгу, у якій зізналася про те, що два десятки років тому зазнала сексуального насильства з боку на той час бізнесмена Дональда Трампа. Уривок з книги опублікований на сторінках видання The Cut, повідомляє УНН.