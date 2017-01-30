Трамп обвинил Д.Маккейна и Л.Грема в попытках развязать Третью мировую войну
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Члены Сената Конгресса США республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые придерживаются резко антироссийских взглядов, делают последовательные попытки развязать Третью мировую войну. С такими высказываниями в адрес однопартийцев выступил американский президент Дональд Трамп на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Президент США отверг предупреждения Д.Маккейна и Л.Грема о том, что его новый указ об усилении иммиграционного контроля больше способствует обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США.
"Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неправильно", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в сети Twitter.
При этом он призвал Д.Маккейна и Л.Грема "сконцентрировать энергию на" ИГ "нелегальной иммиграцией и пограничным контролем вместо того, чтобы постоянно пытаться начать Третью мировую войну".