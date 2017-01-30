Д.Трамп звинуватив Д.Маккейна і Л.Грема у спробах розв'язати Третю світову війну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Члени Сенату Конгресу США республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем, які дотримуються різко антиросійських поглядів, роблять послідовні спроби розв'язати Третю світову війну. З такими висловлюваннями на адресу однопартійців виступив американський президент Дональд Трамп на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Президент США відкинув попередження Д.Маккейна і Л.Грема щодо того, що його новий указ про посилення імміграційного контролю більше сприяє загостренню терористичної загрози, ніж зміцненню безпеки США.
“Спільна заява колишніх кандидатів в президенти Джона Маккейна і Ліндсі Грема неправильна”, — написав Д.Трамп у своєму мікроблозі в мережі Twitter.
При цьому він закликав Д.Маккейна і Л.Грема “сконцентрувати енергію на „ІД“, нелегальній імміграції та прикордонному контролі замість того, щоб постійно намагатися почати Третю світову війну”.