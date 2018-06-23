Трамп заявил, что сделал больше, чем любой другой президент США за тот же период

По словам Трампа, за 500 с лишним дней с момента его вступления в должность он добился “больше, чем любой другой президент” в истории США за тот же срок.

Среди своих заслуг Трамп назвал сокращение налогов, низкие показатели безработицы и упразднение множества нормативно-правовых актов, существовавших ранее. “Дела в стране идут хорошо, компании возвращаются (в США)”, — отметил президент. По его словам, показатели трудовой занятости находятся на самом высоком уровне за последние более чем 40 лет. “Я очень горжусь этим”, — добавил Трамп.

Он положительно оценил свою политику в области внешней торговли и введения пошлин на импорт продукции из ряда государств. “Наша торговля с Китаем, Европейским союзом, Мексикой и другими странами очень несбалансирована, — указал Трамп. — В течение многих лет они извлекали для себя пользу за счет нашей страны, и мы находимся в процессе того, чтобы исправить это”. По словам американского лидера, он предлагал странам ЕС и Канаде договориться о беспошлинной торговле, однако не был услышан.

Как сообщал УНН, Трамп назвал перенос посольства США в Иерусалим выполнением предвыборного обещания.