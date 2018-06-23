Трамп заявив, що зробив більше, ніж будь-який інший президент США за той самий період

За словами Трампа, за 500 з лишком днів з моменту його вступу на посаду він домігся “більше, ніж будь-який інший президент” в історії США за той самий термін.

Серед своїх заслуг Трамп назвав скорочення податків, низькі показники безробіття і скасування безлічі нормативно-правових актів, що існували раніше. “Справи в країні йдуть добре, компанії повертаються (в США)”, — зазначив президент. За його словами, показники трудової зайнятості перебувають на найвищому рівні за останні більш ніж 40 років. “Я дуже пишаюся цим”, — додав Трамп.

Він позитивно оцінив свою політику в області зовнішньої торгівлі і введення мит на імпорт продукції з ряду держав. “Наша торгівля з Китаєм, Європейським союзом, Мексикою та іншими країнами дуже незбалансована, — вказав Трамп. — Протягом багатьох років вони витягували для себе користь за рахунок нашої країни, і ми знаходимося в процесі того, щоб виправити це”. За словами американського лідера, він пропонував країнам ЄС і Канаді домовитися про безмитну торгівлю, однак не був почутий.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав перенесення посольства США в Єрусалим виконанням передвиборчої обіцянки.