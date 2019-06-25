Трамп заявил, что ему не нужно одобрение Конгресса, чтобы нанести удар по Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп не считает, что ему нужно одобрение Конгресса США для нанесения удара по территории Ирана. Об этом он заявил в интервью газете The Hill, сообщает УНН.
"Я не согласен", - сказал он, комментируя позицию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее подчеркивала, что Трамп обязан получить одобрение Конгресса для проведения подобной военной операции.
"Мне хочется держать их (конгрессменов) в курсе, но по закону я не обязан это делать", - добавил американский лидер.
Нагадаємо, президент США Дональд заявил, что наложит против Ирана новые санкции, чтобы не дать Тегерану возможности создать ядерное оружие, и добавил, что среди возможностей продолжает оставаться военная акция.