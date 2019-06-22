США обещают новые санкции против Ирана и не исключают военных действий

"Мы накладываем дополнительные санкции на Иран. В некоторых случаях мы действуем медленно, в других случаях движемся быстро", - заявил он журналистам в Белом доме.

"Мы не хотим, чтобы Иран имел ядерное оружие. Если он с этим согласится, то будет богатой страной. Он будет счастлив, и я буду его лучшим другом. Надеюсь, так и будет", - добавил он.

Трамп встречался с журналистами накануне своего отлета в летнюю резиденцию Кэмп-Дэвид, где, по его словам, он будет обдумывать возможности Ирана.

Напомним, иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о запланированом американском ударе по Ирану.