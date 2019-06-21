Іран отримав попередження про удар США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Іранське керівництво в ніч на п’ятницю отримало попередження від президента США Дональда Трампа про запланований американському удар по Ірану. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на іранські урядові джерела, пише УНН.
За його даними, Трамп зажадав від Ірану почати переговори з США в відведений Вашингтоном термін. Іран у відповідь на погрозу попередив США про ризик “регіональних і міжнародних” наслідків удару по країні. Послання Трампа і відповідь Ірану були передані за посередництва Оману.
“У своєму посланні Трамп заявив, що він проти будь-якої війни з Іраном і що він хоче переговорів з Тегераном з приводу багатьох питань, — повідомило іранське джерело агентства. — Він дав короткий період часу, щоб отримати нашу відповідь, але безпосередню відповідь Ірану полягала у тому, що рішення з цього питання має ухвалити верховний лідер (аятола Алі) Хаменеї”. “Ми ясно дали зрозуміти, що лідер проти будь-яких переговорів, але повідомлення буде передано йому (Хаменеї) для прийняття рішення, — повідомило Reuters інше іранське офіційне джерело. — Однак ми сказали оманським офіційним особам, що будь-яка атака проти Ірану матиме регіональні і міжнародні наслідки”.
Варто нагадати, що Іран висловив протест США через інцидент з безпілотником.