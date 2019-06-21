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Іран висловив протест США через інцидент з безпілотником

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Заступник глави іранського МЗС Аббас Арагчі висловив через посольство Швейцарії в Тегерані, яке офіційно представляє інтереси США в Ірані, рішучий протест Вашингтону в зв’язку з вторгненням американського безпілотника в повітряний простір країни. Інформацію про це в п’ятницю опублікував сайт зовнішньополітичного відомства Ірану, зазначає УНН.

Іран висловив протест США через інцидент з безпілотником

“У зв’язку з незаконним вторгненням американського безпілотника в повітряний простір Ірану, який був в найкоротші терміни перехоплений силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), Аббас Арагчі зв’язався з послом Швейцарії в Тегерані і висловив рішучий протест уряду США”, — повідомляється на сайті відомства. МЗС уточнює, що “є неспростовні докази того, що американський безпілотник знаходився в іранському повітряному просторі, а його уламки були виявлені в територіальних водах Ірану”.

В іранському Корпусі вартових ісламської революції в четвер заявили, що збили американський безпілотник в небі над провінцією Хормозган на півдні Ірану. Представник Центрального командування Збройних сил США (СЕНТКОМ) Білл Урбан пізніше заявив, що апарат був збитий в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Як повідомляв УНН, Трамп затвердив нанесення ударів по Ірану, але потім передумав.

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