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Иран выразил протест США из-за инцидента с беспилотником

Киев • УНН

 • 10021 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи выразил через посольство Швейцарии в Тегеране, которое официально представляет интересы США в Иране, решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Информацию об этом в пятницу опубликовал сайт внешнеполитического ведомства Ирана, отмечает УНН.

Иран выразил протест США из-за инцидента с беспилотником

“В связи с незаконным вторжением американского беспилотника в воздушное пространство Ирана, который был в кратчайшие сроки перехвачен силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Аббас Арагчи связался с послом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест правительству США”, — сообщается на сайте ведомства. МИД уточняет, что “есть неопровержимые доказательства того, что американский беспилотник находился в иранском воздушном пространстве, а его обломки были обнаружены в территориальных водах Ирана”.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Как сообщал УНН, Трамп утвердил нанесения ударов по Ирану, но потом передумал.

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