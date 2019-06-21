NYT: Трамп затвердив нанесення ударів по Ірану, але потім передумав
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер, 20 червня, затвердив нанесення ударів по Ірану у відповідь на збитий американський дрон, але потім відкликав своє рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Співробітники адміністрації Білого дому на умовах анонімності розповіли The New York Times, що Трамп затвердив удар по низці цілей, включаючи радари і ракетні батареї. Коли операція перебувала на початковому етапі глава держави скасував її, заявило одне з джерел.
За даними видання, удар планувалося нанести рано вранці, щоб мінімізувати ризики жертв серед цивільних осіб. Однак незабаром військові отримали повідомлення про те, що операція скасовується, принаймні тимчасово.
У Білому домі і Пентагоні відмовилися від коментарів, в NYT відзначили, що ніхто з представників влади не просив видання не публікувати матеріал.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував події, що відбулися в Ірані, де був збитий американський безпілотний літальний апарат. У себе в Twitter американський лідер повідомив, що Іран зробив велику помилку.