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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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NYT: Трамп утвердил нанесение ударов по Ирану, но затем передумал

Киев • УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

NYT: Трамп утвердил нанесение ударов по Ирану, но затем передумал

Сотрудники администрации Белого дома на условиях анонимности рассказали The New York Times, что Трамп утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Когда операция находилась на начальном этапе глава государства отменил ее, заявил один из источников.

По данным издания, удар планировалось нанести рано утром чтобы минимизировать риски жертв среди гражданских лиц. Однако вскоре военные получили сообщение о том, что операция отменяется, по крайней мере временно.

В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев, в NYT отметили, что никто из представителей власти не просил издание не публиковать материал.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал события, произошедшие в Иране, где был сбит беспилотный летательный аппарат. У себя в Twitter американский лидер сообщил, что Иран сделал большую ошибку.

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