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Иран получил предупреждение об ударе США - СМИ

Киев • УНН

 • 12648 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники, пишет УНН.

Иран получил предупреждение об ударе США - СМИ

По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок. Иран в ответ на угрозу предупредил США о риске “региональных и международных” последствий удара по стране. Послание Трампа и ответ Ирана были переданы при посредничестве Омана.

“В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов, — сообщил иранский источник агентства. — Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер (аятолла Али) Хаменеи”. “Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему (Хаменеи) для принятия решения, — сообщил Reuters другой иранский официальный источник. — Однако мы сказали оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия”.

Стоит напомнить, что Иран выразил протест США из-за инцидента с беспилотником.

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