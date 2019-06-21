Иран получил предупреждение об ударе США - СМИ

По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок. Иран в ответ на угрозу предупредил США о риске “региональных и международных” последствий удара по стране. Послание Трампа и ответ Ирана были переданы при посредничестве Омана.

“В своем послании Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и что он хочет переговоров с Тегераном по поводу многих вопросов, — сообщил иранский источник агентства. — Он дал короткий период времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер (аятолла Али) Хаменеи”. “Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему (Хаменеи) для принятия решения, — сообщил Reuters другой иранский официальный источник. — Однако мы сказали оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия”.

Стоит напомнить, что Иран выразил протест США из-за инцидента с беспилотником.