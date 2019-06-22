США обіцяють нові санкції проти Ірану і не виключають воєнних дій

КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент США Дональд заявив, що накладе проти Ірану нові санкції, щоб не дати Тегеранові можливості створити ядерну зброю, і додав, що серед можливостей і далі залишається воєнна акція. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".