США обіцяють нові санкції проти Ірану і не виключають воєнних дій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент США Дональд заявив, що накладе проти Ірану нові санкції, щоб не дати Тегеранові можливості створити ядерну зброю, і додав, що серед можливостей і далі залишається воєнна акція. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми накладаємо додаткові санкції на Іран. У деяких випадках ми діємо повільно, в інших випадках рухаємося швидко", – заявив він журналістам у Білому домі.
"Ми не хочемо, щоб Іран мав ядерну зброю. Якщо він із цим погодиться, то буде заможною країною. Він буде щасливий, і я буду його найкращим другом. Сподіваюся, так і стане", – додав він.
Трамп зустрічався з журналістами напередодні свого відльоту в літню резиденцію Кемп-Дейвід, де, за його словами, він буде обмірковувати можливості щодо Ірану.
Нагадаємо, іранське керівництво в ніч на п’ятницю отримало попередження від президента США Дональда Трампа про запланований американському удар по Ірану.