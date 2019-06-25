Трамп заявив, що йому не потрібно схвалення Конгресу, щоб нанести удар по Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп не вважає, що йому потрібне схвалення Конгресу США для нанесення удару по території Ірану. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Hill, повідомляє УНН.
"Я не згоден", - сказав він, коментуючи позицію спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка раніше підкреслювала, що Трамп зобов'язаний отримати схвалення Конгресу для проведення подібної військової операції.
"Мені хочеться тримати їх (конгресменів) в курсі, але по закону я не зобов'язаний це робити", - додав американський лідер.
Нагадаємо, президент США Дональд заявив, що накладе проти Ірану нові санкції, щоб не дати Тегеранові можливості створити ядерну зброю, і додав, що серед можливостей і далі залишається воєнна акція.