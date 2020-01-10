Трамп заявил, что США защищают Европу от России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 9 января, что американские власти получает мало средств от Европы за защиту от России. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.
"В НАТО в течение многих лет выигрывали за счет США. Мы защищаем Европу от России, при этом расходы (стран альянса на оборону - ред.) постоянно снижаются - последние 15-18 лет", - сказал Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.
По мнению президента США, через подобные заявления он не нравится европейским лидерам в отличие от своего предшественника - Барака Обамы.
"Им больше нравится Обама, который только говорил: "Спасибо, что собрались, мы это очень ценим. Я возвращаюсь в Вашингтон. Пока", - утверждал Трамп.
Как сообщалось ранее в УНН, Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа.