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Трамп заявив, що США захищають Європу від Росії

Трамп заявив, що США захищають Європу від Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 9 січня, що американська влада отримує замало коштів від країн Європи за захист від Росії. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"У НАТО протягом багатьох років вигравали за рахунок США. Ми захищаємо Європу від Росії, при цьому витрати (країн альянсу на оборону - ред.) постійно знижуються - останні 15-18 років", - сказав Трамп, виступаючи на мітингу в штаті Огайо.

На думку президента США, через подібні заяви він не подобається європейським лідерам на відміну від свого попередника Барака Обами.

"Їм більше подобається Обама, який лише говорив: "Дякую, що зібралися, ми це дуже цінуємо. Я повертаюся до Вашингтона. Поки", - стверджував Трамп.

Як повідомлялося раніше в УНН, Конгрес США обмежив воєнні повноваження Трампа. 

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