Конгрес США обмежив воєнні повноваження Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Нижня палата американського парламенту проголосувала за резолюцію, спрямовану на обмеження повноважень президента США у воєнній сфері. За цю постанову проголосувало 224 депутати, проти — 194. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Резолюція є символічною, оскільки не має реальної юридичної сили. У разі прийняття вона вимагатиме від президента США припинити використання збройних сил країни проти Ірану в разі, якщо таке рішення не підтримав Конгрес. Виняток складає лише необхідність захисту від негайного збройного нападу.
Поки невідомо, чи прийме цю резолюцію верхня палата — Сенат, де більшість має Республіканська партія. Відповідно до процедури, саме це рішення Конгресу не повинно затверджуватися Трампом для набуття чинності.
Резолюція була внесена до Конгресу після подій в Іраку і Ірані на підставі Закону про воєнні повноваження від 1973 року, який визначає повноваження президента й парламенту США під час війни. Після терористичного нападу на США 11 вересня 2001 року роль парламенту у воєнних питаннях було суттєво обмежено.
Нагадаємо, після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.