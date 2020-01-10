Конгресс США ограничил военные полномочия Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента США в военной сфере. За это постановление проголосовали 224 депутата, против - 194. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Резолюция является символической, поскольку не имеет реальной юридической силы. В случае принятия она потребует от президента США прекратить использование вооруженных сил страны против Ирана в случае, если такое решение не поддержал Конгресс. Исключение составляет лишь необходимость защиты от немедленного вооруженного нападения.
Пока неизвестно, примет эту резолюцию верхняя палата - Сенат, где большинство имеет Республиканская партия. Согласно процедуре, именно это решение Конгресса не должно утверждаться Трампом для вступления в силу.
Резолюция была внесена в Конгресс после событий в Ираке и Иране на основании Закона о военных полномочиях от 1973 года, который определяет полномочия президента и парламента США во время войны. После террористического нападения на США 11 сентября 2001 роль парламента в военных вопросах было существенно ограничено.
Напомним, после атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.