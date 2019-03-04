Трамп заявил, что слушания c Коэном могли поспособствовать тому, что он покинул саммит c КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его уходу с переговоров в Ханое с лидером КДНР Ким Чен Ыном могло помочь то, что одновременно с саммитом демократы в Конгрессе США организовали открытые слушания с участием его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Проведение демократами открытых слушаний с участием осужденного лжеца и жулика в то же самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, — это, вероятно, новый уровень низости в американской политике, и это могло поспособствовать „уходу“. Никогда подобного не делали, когда президент находится в поездке за границей. Позор!” — заявил он.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп уже называл неприемлемым проведение слушаний одновременно с саммитом, заявив, что поражен “ненавистью Демократической партии” к нему.
Как сообщал УНН, Трамп планирует отказаться от учений с Южной Кореей.