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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25149 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122792 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117231 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Трамп заявил, что слушания c Коэном могли поспособствовать тому, что он покинул саммит c КНДР

Трамп заявил, что слушания c Коэном могли поспособствовать тому, что он покинул саммит c КНДР

Киев  •  УНН

 • 13495 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его уходу с переговоров в Ханое с лидером КДНР Ким Чен Ыном могло помочь то, что одновременно с саммитом демократы в Конгрессе США организовали открытые слушания с участием его экс-адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Проведение демократами открытых слушаний с участием осужденного лжеца и жулика в то же самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, — это, вероятно, новый уровень низости в американской политике, и это могло поспособствовать „уходу“. Никогда подобного не делали, когда президент находится в поездке за границей. Позор!” — заявил он.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп уже называл неприемлемым проведение слушаний одновременно с саммитом, заявив, что поражен “ненавистью Демократической партии” к нему.

Как сообщал УНН, Трамп планирует отказаться от учений с Южной Кореей.

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